В тюменской деревне обнаружили «железную» воду. Фото - pixabay.com.

Прокуратура Вагайского района намерена добиться для местных жителей подачи воды, соответствующей санитарным нормам. Для этого ведомство даже обратилось в суд.

– Качество воды, поставляемой жителям труднодоступной деревни Малый Уват из водозабора, принадлежащего администрации Вагайского муниципального района и переданного в ведение «Ремжилстройсервису», не соответствует санитарным нормам. По данным лабораторных исследований, уровень железа в воде превышает установленную норму, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в районный суд с иском, чтобы обязать местную администрацию и предприятие обеспечить жителей деревни питьевой водой надлежащего качества. На днях требования прокуратуры были удовлетворены. Суд постановил исполнить решение до 31 мая 2021 года. Реальное устранение нарушений закона находится на контроле ведомства.