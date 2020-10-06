Тюменец украл триста тысяч рублей у своей бабушки

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Пенсионерка не сразу обнаружила пропажу, написала заявление в полицию только в конце сентября. Однако сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 Тюмени постарались помочь бабушке и найти злополучного киберафериста, обокравшего старушку на 300 000 рублей. Оказалось, далеко ходить не надо…

Расследование привело сыщиков к родственнику пожилой тюменки, к ее же 33-летнему внуку. Дело было так: в августе внучок приезжал в гости к бабушке и, воспользовавшись ее невнимательностью, завладел ее банковской картой, на которой хранились все сбережения. Потом он подключил к своему телефону мобильное приложение банка и привязал к нему чужую карту, после чего списал деньги. Подозреваемого задержали в городе, он признал вину, а украденные у бабушки деньги потратил на личные нужды.

– В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, – сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.