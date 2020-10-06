Тюменку обвиняют в склонении к гибели

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Несовершеннолетнюю тюменку обвиняют в том, что она в соцсетях распространяла информацию, которая могла повлечь за собой гибель человека. Ленинский районный суд областной столицы принял к рассмотрению уголовное дело в отношении горожанки. Ее обвиняют в склонении ряда лиц к самоубийству с помощью соцсети, сообщает Мегатюмень.ру.

– Девушка обвиняется по пунктам «а, в, д» части 3 статьи 110.1 УК РФ – то есть в склонении к совершению самоубийства «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом», но без признаков доведения до самоубийства, – передает издание.

Статья также подразумевает «помощь» совершению самоубийства советами, указаниями и прочим.