Погода в Тюмени 6 октября: сильный ветер, возможен дождь

С этого дня начиналась настоящая холодная осень Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 6 октября, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, западный 7 – 12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 17 м/с, температура ночью -0… -5 градусов, днем +4… +9 градусов.

Сегодня по народному календарю – день Ираиды Спорной. В этот день отмечали память девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века.

На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

Старались привлечь удачу: чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо – в уплату труда, за проданный товар или на сдачу.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Хозяйки в этот день готовили особое блюдо – наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи.