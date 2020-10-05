Следком завершает дело по Абалаку: нарушитель выплатил 1,7 миллиона рублей

Фото: www.abalak.su

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Тюменской области завершили расследование уголовного дела о причинении ущерба заказнику регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс».

По версии следствия, прораб коммерческой организации занимался там добычей полезных ископаемых. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых режимных территорий и природных объектов).

Следствие установило, что подозреваемый с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года при добыче песка нарушил положение о заказнике: организовал на территории Абалака производство работ.

– Действия повлекли нарушение плодородного слоя почвы на площади около 44 000 квадратных метров. В результате окружающей природной среде причинен значительный ущерб в размере около 1 миллион 700 тысяч рублей. В ходе следствия подозреваемый свою вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб, – сообщает следком региона.

Следователи учли, что эти преступления небольшой тяжести, совершены они впервые, к тому же виновник полностью возместил ущерб. На этих основаниях следователь СКР вынес постановление и направил в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении нарушителю судебного штрафа.