Погода на 5 октября в Тюмени: похолодает до -6 градусов

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В понедельник, 5 октября, в Тюменской области будет облачно, но без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7 – 12 м/с. Температура ночью понизится до -1...-6 градусов, днем воздух прогреется до +2…+7 градусов.

Сегодня православные христиане чествуют двух святых – мученика Фоку и пророка Иону. На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу – в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в обилии на столе была редька: крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, ее подавали с солью, луком и квасом. Фоку русские люди почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Соответствующие молитвы ему произносились в этот день.

А еще сегодня – листопадная. Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев – начинался листодёр. Однако если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.