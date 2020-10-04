В Тюмени начал работу театральный фестиваль молодежи

Фото из сообщества «ЖИВЫЕ ЛИЦА» в социальной сети «ВКонтакте»

Крупное театральное событие проходит в Тюмени в эти дни. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», с пятницы по воскресенье у тюменцев есть возможность посетить XII Международный молодежный театральный фестиваль «Живые лица».

Открытие стартовало с театрализованного уличного мероприятия. Далее прошел спектакль «Иностранка» тюменского режиссера Анастасии Егоровой. В общей сложности в программе десять спектаклей, представленных актерским составом Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Постановки проходят на площадках драматического театра, театральной студии «Будильник» и молодежного центра «Космос». В онлайн-формате видеотрансляции зрителям покажут творчество театров Белоруссии и Армении. После просмотра участники и зрители смогут поучаствовать в мастер-классах и подискутировать об игре актеров.

Напомним, 3 октября в честь упомянутого события открылась фотовыставка сразу на двух площадках: в Тюменском государственном институте культуры и драмтеатре.

Добавим, что в жюри фестиваля известные деятели культуры Тюмени и Перми.