Технику золотного шитья возрождают в Тюменской области Фото: pixabay.com

Тюменский турмаршрут получил Гран-при конкурса по развитию турпотенциала территорий Большого Урала. Подробности сообщает издание «Тюменская область сегодня ».

Как отметила магистр музеологии Елена Сулейманова, в Екатеринбурге объявили конкурс по брендированию территорий Большого Урала. От нашего региона представили маршрут с названием «Энергия тысячелетий — золотой бренд Сибири», который связан с золотным шитьем. Проект реализуют при поддержке регионального отделения «Союз женщин России».

– Наш регион, пожалуй, единственный в РФ и мире, где сохраняется золотное шитье как нематериальное наследие, а именно техника, технологии, навыки, традиции, которые после 1917 года были, к сожалению, практически потеряны в России, – отметила она. - Но благодаря энтузиазму мастериц, с помощью монастырей и храмов собраны по крупицам остатки того, что удалось сохранить. Большой вклад внесли музеи.

Весь маршрут имеет три точки. Тюмень с мастерской «Сибирские золотошвеи» и экспозицией (в перспективе и сувенирная продукция). Второй пункт – Ембаевский сельский музей с чудесными образцами шитья сибирских татар и, наконец, жемчужина Сибири – Тобольск и Иоанно-Введенский монастырь, где до настоящего времени существует золотошвейная мастерская, а его настоятельница мать Анна владеет техниками вышивки.

По словам Елены Гертрудовны, когда-то местные золотошвеи славились на всю страну.

Кроме того, промысел удалось интегрировать в современное искусство. Его применяют в брошах, одежде, авторских открытках.