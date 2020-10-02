Приставы выселили бывшего из квартиры тюменки

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Будучи уже разведенным, 30-летний тюменец не желал уходить от бывшей супруги. Так он прожил год с лишним, съехать ему помогли приставы.

После развода женщина не раз пыталась уговорить бывшего мужа освободить квартиру. Она является собственницей жилплощади, и так было до их брака. Но настырный бывший не унимался – точнее он не делал ничего, просто оставался жить, где и жил. Отчаявшись самостоятельно достучаться до него, тюменка обратилась в суд с иском о его выселении и снятии с регистрационного учета. Ленинский районный суд Тюменской области поддержал иск.

Судебные приставы-исполнители возбудили исполнительное производство, они уведомляли мужчину, что нужно покинуть квартиру. Но исполнять решение суда добровольно он не собирался. Тогда приставы пришли к нему лично, им пришлось в принудительном порядке обязать упрямца к выселению.

– Мужчина был дома и категорически отказывался покидать квартиру, хотя сознал, что собственницей жилья является бывшая супруга, после свадьбы он поселился у нее. Судебный пристав предупредил о том, что если в течение нескольких часов гражданин не вывезет свои вещи, то принадлежащее ему имущество будет описано и передано на хранение в ответственную организацию. Он не стал препятствовать исполнению решения суда, в присутствии судебных приставов собрал свои вещи в две сумки и покинул жилье. Квартира передана в распоряжение собственницы, – сообщило ведомство.