Ялуторовские хирурги получили импортную технику

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Оборудование для эндоскопических операций получили ялуторовские хирурги. В год в хирургическом отделении областной больницы № 23 делают от 500 операций и манипуляций с использованием малоинвазивной эндоскопической техники. То есть это оборудование необходимо врачам ежедневно.

Импортная эндоскопическая система состоит из набора жестких и гибких эндоскопов и видеокомплекса с монитором и подсветкой.

– Теперь во время операций мы можем видеть картинку, которую передает эндоскоп, в высоком разрешении. И даже записывать ее для демонстрации, что очень важно для обучения молодых хирургов, – объясняет заведующий хирургическим отделением областной больницы № 23 Артур Ахпателов.

Также врачи получили отечественный прибор для рассечения тканей и остановки кровотечений. Аппарат генерирует высокочастотный ток, нагревающий внутриклеточные жидкости и ткани в месте соприкосновения с электродом, таким образом рассекая их и сразу спаивая края, что предотвращает кровотечение.

– Этот прибор позволяет минимизировать кровопотерю при открытой и малоинвазивной хирургии. И также используется во время диагностических эндоскопических манипуляций, вроде гастроскопии, – отмечает Артур Ахпателов.

По его словам, прибор позволяет проводить бесконтактную аргоноплазменную коагуляцию, что открывает для отделения новые возможности. В будущем хирурги могут оперировать пациентов с онкологией.