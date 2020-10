Погода в Тюмени 2 октября: солнечно и без осадков

Фото: pixabay.com

Сегодня, 2 октября, в Тюменской области переменная облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют ночью и утром туман, ветер западный, ночью 3 – 8 м/с, днем 5 – 10 м/с.

По прогнозам метеорологов ночью похолодает до +1…+6 градусов, днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

Сегодня отмечается Всемирный день улыбки (World Smile Day). Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball), автору смайлика.

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом дня являются слова Do an act of kindness. Help one person smile, что перевести можно примерно так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». С тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами.