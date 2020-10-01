Канцелярскую кнопку из бронха ребенка извлекли тюменские врачи

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

11-летний житель села Ярково мучился от кашля, причину которого установить было сложно. На рентгене грудной клетки врачи обнаружили инородный предмет, после чего направили ребенка в тюменскую больницу. Врачи ОКБ №2 сделали компьютерную томографию органов грудной клетки. На снимке доктора увидели канцелярскую кнопку.

После исследования врачи решили оперировать эндоскопически – без разрезов удалить инородное тело через рот.

– Инородное тело имело острые края, и при его извлечении был риск повредить бронх и сосуд, получить кровотечение. Поэтому мы в составе операционной бригады и заведующим детского хирургического отделения №2 Валерием Чевжиком были готовы ко всему, – вспоминант руководитель эндоскопического отделения Дмитрий Иванов.

Операция прошла 28 сентября. Первым этапом эндоскописты аккуратно отделили ткани легкого от инородного тела. Все манипуляции проводились под рентген-контролем, чтобы следить за положением инородного тела. Врачи сделали практически невозможное – очень осторожно, практически не сдвинув с места, смогли перевернуть кнопку по оси бронха острием вниз. После, уже вторым этапом, при помощи эндоскопических щипцов и ригидного бронхоскопа извлекли кнопку. С этой задачей специалисты справились мастерски – без единой царапины, несмотря на значительные размеры инородного тела.

– Операция длилась около часа и прошла успешно. Все обошлось без открытого вмешательства, тяжелых осложнений и последствий, – прокомментировал руководитель эндоскопического отделения.

Сейчас мальчик лечится в профильном отделении и идет на поправку, сообщает пресс-служба ОКБ№2.