Малыши Войновки идут в новый детсад

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Новый корпус детского сада № 185 со скалодромом, который находится на Энергостроителей,6/3, 1 октября в 10.00 торжественно откроет глава Тюмени Руслан Кухарук.

Строители начали работы в январе 2020 года и сдали объект раньше срока. Площадь детсада – 5880,80 квадратных метра.

Учреждение укомплектовано всем необходимым оборудованием. Имеются просторные физкультурный и музыкальный залы, скалодром, познавательные лаборатории, современный пищеблок, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский блок, прачечная. Здание детского сада соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения.

Первых воспитанников садик принял несколько дней назад. В новом детском саду сформировано 14 групп, 4 из них для малышей до 3 лет.

1 октября учреждение дошкольного образования посетит глава Тюмени Руслан Кухарук. Заведующая детским садом Наталья Коровина проведет экскурсию для гостей, педагоги и воспитанники продемонстрируют возможности современной образовательной среды для всестороннего развития детей.