Следком обвиняет тюменца в ложном доносе на друга

Фото: СКР по Тюменской области

В ложном доносе на своего товарища следователи Тюменской области обвиняют 24-летнего молодого человека. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщает «Мегатюмень».

По версии следствия, 21 сентября парень находился в селе Рассвет Исетского района. Он пустил за руль своей машины ВАЗ-2107 пьяного знакомого, попросив его съездить в магазин. Автомобилиста задержали сотрудники ДПС.

Пытаясь избежать наказания за нарушение, владелец машины обратился в полицию с заявлением об угоне. Следствие показало, что такое преступление на самом деле не совершалось. В настоящий момент расследование продолжается. За ложный донос парню грозит штраф, исправительные или обязательные работы. Также ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает в этом случае арест или лишение свободы, сообщает СУ СКР по Тюменской области:

– Для сведения, санкция части 1 статьи 306 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, – сообщили следователи.