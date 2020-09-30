Знание, как и незнание законов не освобождает от ответственности, выяснили участники очередного «Юридического вторника»

«Как защитить руководителей, инхаусов и консультантов от новых правовых рисков. На примере громких дел 2020 года» – тема одной из первых профессиональных оффлайн-встреч на «Юридическом вторнике». Мероприятие состоялось 29 сентября в бизнес-отеле «Евразия».

Организатором выступил Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» (ЗСПП). Участники разбирали «нескучные» кейсы, новости и тренды. Модератор Степан Матаев, председатель Совета ЗСПП, управляющий партнер ЮК «Аспект» отметил важность профессиональных встреч юристов, адвокатов и арбитражных управляющих в живом формате и на живые темы открыто, прямо и по существу.

Мощный старт дали экс-руководитель правового управления АО «Антипинский НПЗ» Михаил Тарасов и руководитель практики юридического сопровождения закупок ЮК «Аспект» Марина Асташова. Они рассказали о «смертельных» рисках в сфере банкротства, в т. ч. на примере дела Антипинского НПЗ – одного из самых громких и обсуждаемых банкротств в России.

Юристы сошлись во мнении, что нужно объединять усилия и привлекать внимание общества, госорганов к происходящему, чтобы не допустить массовых негативных последствий для добросовестных контрагентов (представителей малого и среднего бизнеса). В соседних регионах имеются примеры такой коллективной защиты интересов бизнеса.

Во втором блоке о рисках руководителей и задачах инхаусов рассказали Марина Басова, старший юрист юридической поддержки ООО «СИБУР» (Тюменский юридический центр) и Наталья Андреева, партнёр ЮК «Аспект», руководитель практики юридического обслуживания. Они дали практические рекомендации, как уберечь топ-менеджеров от ответственности.

Что стоит опровергать для защиты директора: 1) совокупность фактов – неразумности и недобросовестности; 2) действия должны быть добросовестными – запрет директору отождествлять интерес управляемого им общества с его личным интересом; 3) неразумность заключается в несоблюдении директором установленных внутри компании процедур и ЛНА (например, по согласованию или одобрению сделки); 4) вину и причинно-следственную связь между действиями директора и убытками общества (применяются общие положения ст. 15 ГК РФ).

О трендах самого «ужасающего» блока: «Уголовные риски – новые тренды. Как внутренние юристы и внешние консультанты попадают в СИЗО (в т. ч. на примере дела Аэрофлота). Сможет ли юридическое сообщество защитить себя», рассказал модератор мероприятия Степан Матаев. К сожалению, главный тренд – передел собственности через уголовные дела, самый страшный – в СИЗО попадают юристы.

В деле с Аэрофлотом замгендиректора и экс-директор юридического департамента перевозчика, а также два адвоката сейчас в СИЗО на основании обвинений в несоразмерности оплаты работы адвокатов (при этом экономическая выгода Аэрофлота в десятки раз превысила затраты на адвокатов). Особенности, по которым вменяется вина, следующие: 1) часть работ якобы выполнялась собственными силами (включая УД?); 2) по версии следствия – целесообразности заключения договоров не имелось, работы входили в обязанности юридического департамента; 3) вменяют в качестве ущерба всю оплаченную сумму (не выделенную часть); 4) нет доказательств корыстной либо иной личной заинтересованности; 5) вменяется завышение стоимости услуг. Ключевое доказательство – экспертиза рыночной стоимости, но она не соответствует реальной рыночной стоимости работы практикующих юристов и адвокатов в регионах РФ.

Далее эксперты обсудили темы «Влияние финансового анализа на руководителя, собственников и миноритарных кредиторов при оценке риска неплатежеспособности должника» и «Медиация: как спасти Пирра?».

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