Тюменские предприниматели дарят дезинфекторы в школы и детсады города

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В 2020 году в связи с пандемией коронавируса в учебных учреждениях усилили профилактические меры. Одним из нововведений стало то, что в коридорах и помещениях школ и детсадов необходимы дезинфицирующие средства, чтобы ребята могли обеззаразить руки в любой удобный для себя момент. Кроме того, «химия» нужна для уборки помещений. Однако покупка дезинфицирующих средств – это довольно жирная графа расходов в бюджете, отмечают специалисты. Тогда на помощь школам пришли тюменские предприниматели.

В рамках благотворительной акции «С заботой о детях Тюмени» при поддержке департамента образования городской администрации компания «Умничка» решила посодействовать эффективной дезинфекции помещений. Предприятие предоставило безвозмездно дезинфицирующее средство в 50 детских садов и школ Тюмени на сумму более 350 000 рублей.

– Это очень хорошая помощь. В этом году мы живем в режиме, когда дезинфекция школьных помещений проводится на постоянной основе. Для школы это достаточно серьезная статья расходов. Поэтому, конечно, мы были рады такой поддержке, для нас это очень ценно, – поделилась радостью директор школы № 13 Марина Данчева.

Как сказал руководитель ТПК «Умничка» Федор Будылдин, защита здоровья маленьких тюменцев всегда должна быть на первом месте.

– Сейчас непростое время – коронавирусная инфекция еще не отступила и приближается период сезонных заболеваний, поэтому мы решили помочь, – пояснил участие компании в благотворительной акции Будылгин.