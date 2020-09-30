Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 сентября 2020 года увеличилось на 78 человек

Еще трое детей заболела коронавирусом в Тюменской области. Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 78 и составило 9 506 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в лабораториях региона зафиксировали 78 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии у 9 506 человек подтвердился этот диагноз. 28 человек сегодня выписаны с отрицательным тестом, за весь период пандемии в регионе выздоровели 7 616 человек. 1 898 человек находится в Тюменской области на перевахтовке.

За минувшие сутки заболели ковидом еще три ребенка. Под медицинским наблюдением остаются 976 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 858 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек.