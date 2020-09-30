Селфи с бабушкой, видеопоздравления и онлайн-концерт: тюменцев поздравят с Днем пожилого человека

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

«Пусть осень жизни будет золотой…» – к областному движению присоединились учреждения спорта и молодежной политики региона. В честь возрастных тюменцев ко Дню пожилого человека запускают несколько акций. Праздник отметят в режиме онлайн.

1 октября центр «Дзержинец» и родительский клуб Тюмени проведут акцию в социальных сетях «Селфи с бабушкой и дедушкой». Ее участникам предлагается до 4 октября выкладывать на личных страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram семейные фотографии с бабушками и/или дедушками с хештегом #нашилюбимые72. Автор публикации, которая станет наиболее популярной по количеству лайков, станет победителем. Итоги подведут уже 5 октября на странице @mamaspapas72. Победителя ждет сертификат на посещение семейного кафе.

Конкурс рисунков «Славим возраст золотой» запустили среди воспитанников ДЮСШ «Прибой». До 15 октября ребятам предлагается нарисовать своих бабушек, дедушек или других пожилых членов семьи, которых они хотят поздравить. Ребятам предлагают снять небольшое видео, рассказать стихотворение, исполнить песню или просто душевно поздравить своих пожилых родственников. Работы нужно размешать в альбоме ДЮСШ «Прибой». После 15 октября жюри определит три призовых места.

ДЮЦ «Фортуна» проводит к международному Дню пожилого человека онлайн-выставку рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка» и виртуальный мастер-класс «Открытка своими руками для самых любимых». Кроме того, организаторы призывают ребят создать онлайн-поздравление «Расскажи о своих бабушках и дедушках и поздравь!». Отправлять рисунки, видеопоздравления, творческие и спортивные выступления можно по электронной почте fortyna-ano@mail.ru.

1 октября в 9.00 и 10.00 в экопарке «Затюменский» состоится бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе. Желающих присоединиться будут ждать у лыжной базы ДЮСШ № 2 (ул. Барнаульская, 17/2).

А 2 октября в 11.00 учащиеся ДЮЦ «Фортуна» покажут онлайн-концерт «С любовью и уважением к старшему поколению!». В программе – мастер-классы, выставки, поздравления и выступления.