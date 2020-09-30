На ТНФ-2020 подписано 18 соглашений о сотрудничестве. Фото: пресс-служба ТНФ

На Тюменском нефтегазовом форуме – 2020 подписано 18 соглашений о сотрудничестве, большая часть из которых – о вступлении в нефтегазовый кластер Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, 23 сентября правительство Тюменской области подписало три соглашения о сотрудничестве с ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС», ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «Цифра». О

О том, чтобы вступить в региональный нефтегазовый кластер, подписано 11 соглашений с компаниями: ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», АО «Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения», ООО «Бентек», АО «Сибнефтемаш», ООО «ИНТЭС», ООО «Тюмень Прибор», ООО «Научно-производственное объединение ГеоМаш», ООО «Промышленный Консалтинг», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ООО «Зиракс», ООО «Интеко МР». А ещё в рамках Форума Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписало соглашение с компанией «Рэд энерджи».

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве было заключено 24 сентября между департаментом образования и науки Тюменской области, Корпоративным университетом СИБУРа и РХТУ им. Менделеева. Также подписано соглашение о технологическом сотрудничестве между Тюменским индустриальным университетом и ООО «Геонавигационные технологии» («Геонафт», входит в Группу компаний «Цифра»).

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Тюменский нефтегазовый форум – это ведущая профильная площадка страны, которая каждый год собирает более 3 тысяч экспертов нефтегазовой и машиностроительной отраслей, высокопоставленных представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка.