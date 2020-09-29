Тобольских предпринимателей научат регистрировать бизнес и разрабатывать бизнес-план

В Тобольске стартовал тренинг «Азбука предпринимателя» для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса «с нуля». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тренинг проходит в течение пяти дней и предназначен для людей, желающих начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект.

«Азбука предпринимателя» - это образовательный проект, который разработало АО «Корпорация «МСП». Мероприятие проводит центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По окончании тренинга участники узнают об оценке своей бизнес-идеи, узнают, как разработать бизнес-план, определить форму бизнеса, зарегистрировать бизнес, какие бывают источники финансирования и меры поддержки субъектов МСП.

Как отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства инвестиционного агентства Дмитрий Утьев, до конца 2020 года запланирована серия мероприятий и проектов для желающих открыть своё дело. Они пройдут почти во всех районах области, в том числе и в Тюмени. Участие в проекте бесплатное.