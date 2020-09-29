В Ишиме в рамках нацпроекта построят новый Дворец культуры

В Ишиме продолжается строительство нового Дворца культуры, который возводится в рамках национального проекта «Культура». Сегодня, 28 сентября, с рабочим визитом его посетила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. На встрече с цирковой студией «Мечта» директор департамента Елена Майер поинтересовалась, как идёт подготовка к финалу Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который пройдёт в первых числах октября.

Осмотрела она и концертный зал имени 30 лет ВЛКСМ, где летом 2020 года прошёл ремонт. По мнению Майер, площадка оснащена на достойном уровне, а её внешний вид поражает аккуратностью. Также делегация во главе с директором департамента осмотрела экспозиции музея «Городская управа». Особенно гостей поразил зал, посвящённый Никольской ярмарке – все экспонаты получены в дар от жителей Ишима.

На экспозиции культурного центра им. П.П. Ершова гостям показали залы, посвящённые жизни и творчеству знаменитого сказочника, коллекцию изданий «Конька-Горбунка» на разных языках. Поразил и зал с детским творческом на тему известных замков: гостям показали замки из макарон, избушку на курьих ножках и другие работы.

Напомним, главным событием Ишима 28 сентября стало торжественное открытие первой в Тюменской области модельной библиотеке. Работы велись в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Для библиотеки провели ремонт внутренних помещений, закупили мебель, оборудование и более 6,5 тысяч новых книг на средства федерального бюджета.