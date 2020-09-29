В Тюмени два брата не платили дочерям алименты. Сумма набралась немаленькая

В Тюмени два брата задолжали дочерям алименты. Сумма набралась немаленькая Фото: pixabay.com

Пять месяцев исправительных работ назначил суд двум братьям из Тюмени, которые признаны виновными в неуплате средств на содержание детей.

Оба брата – неженатые, неработающие мужчины «за тридцать». И оба не собираются платить алименты своим несовершеннолетним дочерям. Кроме того, у старшего на содержании находятся ещё пятеро детей. С февраля 2019 года по сентябрь 2020 года многодетный отец задолжал собственной дочери более 100 тысяч рублей. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за неисполнение родительских обязательств по алиментам, но решение суда так и не исполнил.

Младшего брата в октябре 2019 года также привлекли к административной ответственности за то, что не платил дочери алименты. Но никаких платежей с его стороны до сентября 2020 года не поступило. Общая сумма долга составила почти 700 тысяч рублей.

Теперь братьям придётся пахать на исправительных работах почти полгода, в пользу государства будет удерживаться 5% заработка. Тем не менее суд пошёл навстречу тюменцам и смягчил наказание до условного с испытательным сроком 7 и 8 месяцев. За это время братья должны доказать, что они готовы выполнять свой отцовский долг.