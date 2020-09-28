В Тюменской области пройдёт фестиваль детского декоративно-прикладного творчества «Фантазия»

В Тюменской области, в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», стартовал приём заявок на областной фестиваль детского декоративно-прикладного творчества «Фантазия». В 2020 году фестиваль будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, направить работу можно до 20 октября.

В фестивале, который пройдёт в формате онлайн, примут участие воспитанники детских школ искусств, ученики специализированных школ, члены кружков, студий и секций при дворцах и домах культуры в возрасте от 7 до 17 лет. Главное требование к работам – уникальность и соответствие тематике фестиваля – юбилею Победы.

В этом году номинаций несколько:

-б декупаж;

- бисероплетение;

- лепка (глина);

- выжигание;

- резьба по дереву;

- традиционные народные орнаменты (вышивка и лоскутная мозаика);

- бумажная пластика;

- мягкая игрушка;

- вязаная игрушка;

- изобразительное искусство.

Работы конкурсантов оценит профессиональное жюри, которое будет оценивать работы по сложности изготовления, композиционному решению, использованию народных традиций и т.д. Заявку можно отправить на электронную почту или заполнить на официальном сайте ГАУК ТО ДНК «Строитель». Итоги фестиваля огласят 30 октября.