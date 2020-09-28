«Телёнок» получил специальный приз департамента культуры Тюменской области

Короткометражка «Телёнок» московского режиссёра Виктории Рунцовой получила специальный приз департамента культуры Тюменской области во время награждения победителей Международного кинофестиваля «Ноль плюс». Итоги подвели 26 сентября во Дворце культуры «Нефтяник».

История рассказывает о жизни маленького мальчика Вити, которая переворачивается с ног на голову, когда он узнаёт, что новорождённый телёнок завтра забудет свою маму. Мальчик решает вернуть телёнка матери во что бы то ни стало. По мнению организаторов кинофестиваля, картина – это рассказ о семейных ценностях и настоящей, неподдельной любви, который непременно заставит зрителя улыбнуться.

Награду создателям картины вручила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова. По её словам, в регионе кинофестиваль «Ноль плюс» ценят за то, что он дает доступ к качественному киноконтенту для детей и молодежи и формирует культуру кинопросмотра.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», VII Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс» - обладатель субсидии департамента культуры Тюменской области, направленной на поддержку социально ориентированных НКО. Цель фестиваля – популяризировать кино и анимацию, которые транслируют традиционные общечеловеческие ценности.

В этом году на суд экспертов поступило более 2,5 тысяч заявок со всего мира. В итоговый шорт-лист вошли 110 кинолент.