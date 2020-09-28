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Экономика

На площадку индустриального парка «Богандинский» заходит новый инвестор

Он начнёт производство химии для нефтегазодобывающего сектора
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На площадку индустриального парка «Богандинский» заходит новый инвестор

На площадку индустриального парка «Богандинский» заходит новый инвестор

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и инновационная компания «Интех» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта. Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, совсем скоро инвестор начнёт производить химию для нефтегазодобывающего сектора в индустриальном парке «Богандинский».

По словам гендиректора Агентства инфраструктурного развития Ольги Романец, одна из важных задач индустриальных парков – содействие развитию импортозамещения в нефтегазовом секторе.

- Особенно приятно для нас, когда новое производство зарождается на основе технологий, разработанных тюменскими инноваторами – резидентами Тюменского технопарка, - рассказала она.

Как отметил генеральный директор компании «Интех» Андрей Коротченко, реализация проекта откроет новые возможности в области нефтегазового сервиса. Собственное производство химии позволит предприятию оказывать полный спектр инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин.

- В будущем мы рассчитываем расширить производство до собственной площадки в индустриальном парке, а пока будем использовать мощности промышленного инкубатора, - подчеркнул Андрей Коротченко.

Директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева заметила, что запуск производства на базе индустриального парка – логичный жизненный трек региональной инновационной компании.

- Рады что компании-резиденты Тюменского технопарка выступают в роли внутренних инвесторов и поздравляем их с новым статусом, - отметила Ольга Простнева.