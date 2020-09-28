Программа «Экспортный форсаж» поможет тюменским предпринимателям выйти на новый уровень Фото: pixabay.com

Презентация новой акселерационной программы – «Экспортный форсаж» состоится на площадке Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) 29 сентября в 16 часов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, специалисты Центра поддержки экспорта расскажут о содержании образовательной программы, условиях участия и опыте реализации мер поддержки.

29 сентября 2020 года на площадке «Тюменского Технопарка» состоится презентация новой акселерационной программы – «Экспортный форсаж». В рамках мероприятия специалисты Центра поддержки экспорта расскажут о содержании образовательной программы, условиях участия, опыте реализации подобных мер поддержки.

Программа «Экспортный форсаж» разработана Школой экспорта Российского экспортного центра и Центром поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», чтобы ускорить выход компаний на экспорт, сформировать у предприятий системный подход к структурированию экспортного проекта. Благодаря этому бизнесмены смогут выбрать рынок, рассчитать оптимальный логистический маршрут, минимизировать риски и снизить издержки.

В «Экспортный форсаж» входят 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей, которые позволяют предприятиям-участникам получить нужные знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта. Программа предназначена для начинающих и опытных экспортёров, которые хотят расширить географию экспорта, объёмы товарооборота или выйти на зарубежный рынок с новым продуктом.

Обучение бесплатное, старт намечен на 12 октября 2020. Во время вводного модуля бизнесмены рассмотрят вопросы введения в экспортную и проектную деятельность.