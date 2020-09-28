Тюменские власти ужесточили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Количество бригад по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в Тюменской области увеличат так же, как и продолжительность их работы. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил директор департамента потребительского рынка Тюменской области Александр Сидоров. По его словам, во время режима повышенной готовности специалисты департамента и Роспотребнадзора, а также сотрудники полиции и органы местного самоуправления провели более 500 проверок.

Проверяли магазины, торговые центры, центры обслуживания населения, кафе и рестораны, кинотеатры, фитнес-центры и детские игровые комнаты после возобновления их деятельности. В адрес тех, кто грубо нарушал требования регионального постановления № 120-п и создавал угрозу здоровью людей, составлено более 400 административных протоколов.

Например, в сентябре прошло 60 проверок, которые выявили увеличение количества нарушений, в т.ч. и масочного режима. Поэтому власти решили ужесточить контроль и проводить его чаще. Штрафы могут составить до 1 миллиона рублей.

– Только совместными усилиями можно снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Не подвергайте риску свое здоровье и здоровье других людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, – призывает тюменцев Александр Сидоров.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с прямым обращением к гражданам. В нём он озвучил ситуацию с коронавирусом, сложившуюся в области, а также рассказал о дальнейших мерах по предотвращению его распространения.