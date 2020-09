Погода в Тюмени 28 сентября: в день Никиты Гусятника будет очень тепло Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня, 28 сентября, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный 3 – 8 м/с. Температура воздуха +3…+8 C, при прояснении до -2 C, днём местами пройдёт небольшой дождь, ветер северо-западный 5 – 10 м/с, температура +13…+18 C.

Давление 764 мм ртутного столба, влажность воздуха утром 86%, днём 64%. Световой день составит 11 часов 46 минут – восход в 6.35, а заход в 18.21.

По народному календарю 28 сентября – День Никиты Гусятника, в честь памяти святого Никиты Готфского, которого православная церковь почитает в лике святых. В этот день в деревнях начинали забивать гусей, которых откормили за лето. Дикие гуси улетали в тёплые края, поэтому охотники уходили на последний промысел. Мясо птицы шло на продажу и на стол, ведь главным блюдом в этот день был запечённый гусь.

А ещё в этот день крестьяне говорили: «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат, снег несут» и делали предсказания. Если гуси летят высоко – значит, весной будет высокое половодье. Если птица стоит над лужей и поджимает одну ногу – будет мороз. Если полощется в воде – будет тепло.