Бабушки Ялуторовска займутся «Живым умом» в нейростудии Фото: pixabay.com

Татарские бабушки Ялуторовска в рамках проекта «Эбием» в нейростудии «Живой ум» пройдут курс «Хочу все знать!».

Как отмечает, «Тюменская линия», специалисты решили сделать жизнь бабушек интереснее, ярче и дольше.

- Нейростудия «Живой ум» - цикл занятий с нейропсихологом. Группа участниц выполнят разные упражнения и задания на улучшение памяти, внимания и работоспособности, - уточнили в центре социальной адаптации и культурного развития «Эбием».

Занятия нейростудии состоятся со 2 октября по 25 декабря. Часть курса «Хочу все знать!» посвящена компьютерной грамотности. Старшее поколение научат пользоваться компьютером, ноутбуком и планшетом. Бабушки овладеют электронной почтой, социальными сетями. Занятия пройдут 6 октября по 3 ноября.

- На творческих мастер-классах бабушек познакомим с новыми видами рукоделия, а также с традиционными ремеслами, - рассказали организаторы.

Добавим, что занятия творческой студии проходят еженедельно по вторникам с 10 ноября по 8 декабря Просветительские лекции о том, как защищаться от мошенников, пройдут с 15 декабря по 29 декабря.

Итак, по участию в проекте «Эбием» звоните по телефонам: +79963212398, +79963212378.