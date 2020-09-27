«Сибирь мастеровая» проходит в Тюмени Фото: pixabay.com

Региональный фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел «Сибирь мастеровая» проходит в областном центре. Мероприятие включает в себя детский и взрослый конкурс, где можно представить широкой публике результаты своего творчества.

– Ничего подобного в городе не было уже пять лет, – рассказала один из организаторов фестиваля Юлия Карандина.

По ее словам, у организаторов была цель – узнать, сколько на сегодняшний день есть мастеров-ремесленников в наших городах, сёлах и деревнях.

Главный критерий оценки на мероприятии – аутентичность. Таким образом, в изделиях должны быть отражены локальные традиции. Пока что наибольшую активность проявляют жители Нижнетавдинского района и Тюмени. В выставке принимают участие 20 мастеров. Они представляют изделия из дерева, металла и текстиля, которые созданы и украшены вручную. Итоги фестиваля подведут в ноябре.

– Фестиваль ремёсел возможно рассматривать как продолжение истории с открытием центра Visit Tyumen. Он призван повысить интерес к Тюменской области, – пояснил заслуженный работник торговли РФ, член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.