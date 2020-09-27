Жителям Тюмени напомнили о важности ОБЖ Фото: pixabay.com

На днях школьный предмет ОБЖ назвали лишним и предложили значительно сократить.

- Лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в школе, - заявила HR-специалист Зулия Лоикова.

Издание «Тюменская область сегодня» обратилась в департамент образования и науки Тюменской области, чтобы побольше узнать об этом предмете и его значимости для современных школьников.

- Дети должны знать о правилах поведения в опасных жизненных ситуациях. Уметь уберечь себя, а возможно, и других. Этому их и учит курс «Основы безопасности жизнедеятельности», - пояснили эксперты.

Тюменцам напомнили ,что в курсе ОБЖ школьники изучают основы медицинских знаний, правила поведения в условиях эпидемии и правила оказания первой помощи.

Кроме того, учащиеся узнают основы ЗОЖ. У школьников формируют основы знаний информационной безопасности, основы знаний о военной службе, Также обучающиеся узнают ПДД, пожарной и информационной безопасности.

Интересно отметить, что в Тюменской области существует региональное учебно-методическое объединение учителей, методистов, руководителей, занимающееся вопросами обновления содержания, разработки и внедрения технологий и методик обучения ОБЖ.

Всё это подводит к тому, что данная дисциплина обязательно должна преподаваться в школах.