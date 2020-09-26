Участников тобольского проекта «Шанс» учат работать с подростками

Фото: социальный проект «Шанс» | Тобольск, соцсеть "ВКонтакте"

Участники Тобольского проекта «Шанс» перед тем, как начать работу со своими подопечными, проходят обучение. Им нужно будет освоить педагогику и психологию взаимоотношений взрослого и подростка. Наставник не должен осуждать поступки ребят и обвинять их, его позиция – это поддержка и понимание.

Учёба будет длиться 15 часов. В течение месяца наставники узнают основы общения с подростками и отработают знания на практике.

Как рассказали организаторы проекта, обучение наставников – обязательная часть проекта. Невозможно поддержать подростков, если взрослые сами испытывают трудности.

Из 26 наставников, подавших заявки на участие в проекте, до работы с подростками дойдут только 10. Первый отбор пройдёт по итогам тренингов. Затем во время общей встречи в октябре 10 подростков смогут познакомиться с наставниками и выбрать, с кем продолжить работу. При выборе будут учитывать личные симпатии, а также рекомендации психолога, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».