Тюменцам советуют уже сейчас начинать подготовку автомобиля к холодам Фото: pixabay.com

До первого снега осталось совсем немного, а это значит, что тюменским автовладельцам пора заняться подготовкой машины к холодам.

По словам руководителя СТО Евгения Ермакова, всё нужно сделать заблаговременно. Это поможет избежать сезонных очередей в шиномонтажных мастерских и станциях техобслуживания, а также позволит быть уверенным в работе своего транспорта при минусовых температурах.

В холода нагрузка на аккумулятор увеличивается в несколько раз, потому он должен быть абсолютно исправен. Эксперт советует проверить количество электролита, замерить напряжение и посмотреть, нет ли коррозии или повреждений на проводах и клеммах.

В заморозки, когда утром на дорогах начнёт появляться наледь, очень важно сцепление колес с дорогой и состояние подвески. Нужно обязательно осмотреть стойки и амортизаторы, заменить изношенные детали. Также стоит проверить и тормозную систему: цилиндры и регуляторы тормозов - замените при необходимости колодки и тормозные диски. Кроме того, стоит провести диагностику ABS, ESP и ASD.

Шины можно менять уже при температуре от +5 и ниже. Это же касается замков и уплотнителей. Чтобы утром не прыгать вокруг машины, пытаясь открыть замёрзший дверной замок, заранее обработайте его водоотталкивающим аэрозолем, а уплотнители и резинки дверец лучше протереть смазочным средством. Не стоит забывать и о стеклоомывающей жидкости, купить её можно уже сейчас, пока цены не подпрыгнули вверх.

В заключение можно проверить «дворники», если счётки износилось, то их стоит поменять, ведь отличный обзор и чистое стекло - залог безопасности на дороге.