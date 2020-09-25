Грабитель-«междугородник», совершивший в Тюмени два разбоя, задержан в Екатеринбурге

Фото: УМВД по Тюменской области

Зашел неизвестный в маске, капюшоне и перчатках, пригрозил ножом и потребовал отдать ему всё ценное – эту разбойную схему 20-летний уроженец Екатеринбурга использовал в Тюмени дважды. В обоих случаях грабитель орудовал в салонах сотовой связи.

В первом случае нажива составила около 5 000 рублей, а из подсобного помещения второго офиса он вынес 12 дорогостоящих смартфонов и деньги. Общая сумма ущерба составила около 400 000 рублей. По горячим следам задержать злоумышленника не удалось. Полиция составила ориентировку и наметила возможные пути отхода преступника.

Оперативники установили, что после инцидентов в Тюмени грабитель уехал в Екатеринбург. Выяснив адрес съемной квартиры, тюменские полицейские выехали в соседний регион и во взаимодействии с екатеринбургскими коллегами задержали подозреваемого. Следствие установило, что ранее судимый уроженец Екатеринбурга совершил серию аналогичных нападений на территории родного города, а также в Перми, Арамиле и Тюмени. Установлена причастность задержанного к семи эпизодам разбойных нападений.

Полиция возбудила уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.