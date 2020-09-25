В Тюменской области на животноводческую ферму завели уголовное дело

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Животноводческая ферма на юге Тюменской области неоднократно выбрасывала твердые бытовые отходы недалеко от своих владений, на соседний участок. За это компания была оштрафована, но решение суда предприниматель игнорировал. Тогда судебные приставы решили бороться с загрязнителем окружающей среды.

Исполнительное производство в отношении собственников животноводческой компании находится в производстве отделения судебных приставов по Омутинскому и Юргинскому районам. Суд обязал фермеров очистить от твердых бытовых отходов земельный участок, куда они долгое время выбрасывали мусор.

Судебный пристав вручил требования об исполнении решения суда, но руководство компании их проигнорировало. За неисполнение требований правонарушителю назначили административные штрафы в размере 30 000 и 50 000 рублей, но даже это никак не повлияло на фермеров.

– Никаких действий по исполнению решения суда со стороны должника – животноводческой компании – не последовало. За неисполнение решения суда дознавателем службы судебных приставов в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ. Ведется расследование, – сообщает пресс-служба ФССП РФ по Тюменской области.