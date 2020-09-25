Тюменнефтегаз принял участие в ТНФ-2020. Фото: Тюменнефтегаз

В Тюмени завершил свою работу XI Нефтегазовый форум – масштабное мероприятие для прямого диалога между представителями государства, руководителями корпораций, представителями малого бизнеса и образования. В нефтегазовом форуме принимали участие представители АО «Тюменнефтегаз» во главе с генеральным директором Андреем Провоторовым.

Начиная с первого дня на форуме работала выставка инновационных проектов, на которой были представлены новейшие разработки, продукты и сервисы лучших компаний нефтегазовой отрасли страны. Нефтяная компания «Роснефть» на мероприятии была представлена экспозицией, где были продемонстрированы разработки ряда цифровых проектов. На стенде был презентован комплекс дистанционного управления объектами энергетики на месторождениях Компании.

Команда специалистов на ТНФ-2020. Фото: Тюменнефтегаз

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

На выставке ТНФ. Фото: Тюменнефтегаз

Делегация АО «Тюменнефтегаз» приняла участие в пленарных совещаниях и сессиях, посвященных новым стандартам индустрии, топливу будущего и альтернативным источникам энергии, прогрессивным технологиям нефтеотдачи, промышленной безопасности в новых условиях, перспективным направлениям образования для ТЭК.