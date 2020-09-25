Три тюменца представили регион в финале национального чемпионата «Навыки мудрых»

Фото из группы "Финал WorldSkills Russia | Тюменская область" "ВКонтакте"

Более 200 участников в возрасте 50 лет и старше соревнуются за звание лучших профессионалов в чемпионате «Навыки мудрых». Свои компетенции конкурсанты будут демонстрировать три дня.

Мероприятие впервые проходит в новом, дистанционном формате. Каждый участник демонстрирует мастерство в своем регионе, а центр управления соревнованиями расположен в Новосибирске.

Соревновательные площадки по компетенциям «Кирпичная кладка», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» организованы в областной столице, а «Сантехника и отопление» – в Тобольске.

Самый молодой представитель Тюменской области в этом состязании – Александр Ребеченко, ему 51 год. Александр Афанасьевич работает каменщиком в Тюменской домостроительной компании. Он сразу же согласился стать участником соревнований, хотелось проверить свои силы.

58-летний Николай Непомнящих, преподаватель Голышмановского агропедагогического колледжа, участвует в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». На областном уровне его не беспокоили страх и волнения, вспоминает тюменец. А сегодня настала пора, когда ощущается ответственность за родной край.

– Сейчас большая ответственность, но я ничего не загадываю наперед: стоит задача – буду выполнять! – заявил Николай Витальевич.

Его коллега, педагог Тобольского многопрофильного колледжа 54-летний Рафаил Халилов борется за победу в компетенции «Сантехника и отопление». Пришел за победой и верит в нее, поделился переживаниями Рафаил Рамазанович.

– На региональном чемпионате соперники были очень сильные, но мне удалось занять призовое место. К нацфиналу готовился очень интенсивно, даже в отпуске тратил на это время. У меня два модуля: за шесть часов надо выполнить монтаж системы отопления и за два часа – монтаж холодного и горячего водоснабжения, – рассказал он.

Имена победителей объявят 27 сентября, поясняют организаторы.