Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 сентября 2020 года увеличилось на 70 человек

За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Фото: Ирина Ромашкина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 70 и составило 9 142 человека. По сообщению оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 70 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в области 9 142 человек заразились коронавирусом. 28 пациентов выздоровели (за весь период выздоровели 7 520 человек). Семь детей заболели за минувшие сутки. 902 человека остаются под медицинским наблюдением, 15 из них подключены к аппарату ИВЛ. 2021 человек находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 317 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.