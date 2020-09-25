Тюменцев предупреждают о помехах в телевизоре и радио

Последствия осенней солнечной интерференции, которая начинается с 4 октября, на своих приемных устройствах могут заметить тюменские телезрители и радиослушатели. Интерференция – это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Это создает помехи для радиоприборов. Солнце – мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей.

Интерференция длится около двух недель, осенняя приходится на конец сентября – середину октября. На территории Тюменской области явление будет наблюдаться с 4 по 20 октября с 13.05 до 14.00. В период этого природного явления на экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука.

В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, но на совсем короткое время (5 – 10 минут). Подробное расписание читайте на сайте РТРС.