Главой Тюменского муниципального района избрана Светлана Иванова

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Главу муниципалитета Тюменского района избрали на первом заседании местной думы четвертого созыва, ею стала Светлана Иванова. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, от решений вновь избранных думы и главы зависит, как дальше будет развиваться Тюменский район, который мы называем столичным.

– У района хорошие инвестиционные перспективы, здесь сосредоточена четверть агропромышленного потенциала региона. Наша с вами основная задача заключается в повышении качества жизни людей, – заявил Александр Моор.

В свою очередь Светлана Иванова обозначила, что главным приоритетом в работе считает создание комфортной среды для жизни людей.

– В числе основных направлений нашей работы – дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, социальной сферы, ЖКХ, сельскохозяйственного кластера, создание благоприятного инвестиционного климата, – дополнила она.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы района был объявлен в августе, по его итогам на рассмотрение депутатов районной думы представили три кандидатуры. По результатам голосования депутаты единогласно приняли решение избрать главой района Светлану Иванову.

Светлана Иванова родилась 23 августа 1973 года в Заводоуковске. Впервые назначена на должность главы администрации Тюменского муниципального района 27 февраля 2015 года.