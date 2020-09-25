Тюменца лишили свободы на три года за пьяную езду

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Весь день пил дома, а ночью решил пополнить запасы алкоголя и сигарет. За покупками 26-летний тюменец отправился в круглосуточный магазин на авто. За рулем «Мицубиси ASX» его встретили на ул. Ямской сотрудники ГИБДД и попросили подуть в алкотестер. Мужчина отказался, потому был доставлен в областной наркологический диспансер. Однако и там тюменец проходить освидетельствование не захотел.

– В соответствии с примечанием 2 к ст. 264 УК РФ лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством РФ, – напоминает прокуратура Тюменской области.

Правоохранительные органы выяснили, что в марте 2018 года мужчина привлекался к административной ответственности также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, в 2018 году он получил условный срок в виде лишения свободы на три года – за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

– Суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому три года три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и еще на два года шесть месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, – сообщает пресс-служба тюменской прокуратуры.

Приговор вынес Калининский районный суд Тюмени, в законную силу он еще не вступил.