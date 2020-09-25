Подарить строительный мусор просят тюменцев жители Якушей

Фото из личного архива Натальи Бровиной

Когда местная власть не в силах построить дорогу, местные мамы могут всё что угодно! В тюменской деревне Якуши местные жители обратились к обществу с просьбой подарить им строительный мусор, чтобы наконец-то избавиться от грязи.

– Сделали перепланировку? Разрушили здание? Не знаете, куда деть строительный мусор? Сделайте доброе дело! Отдайте его на отсыпку дорог, по которым десять лет уже ничего не делается. Школьники по шею в грязи должны добираться по 3 километра к школьному автобусу. Помогите нашим детям! – опубликовала объявление 24 сентября во всех соцсетях и на спецпорталах местная жительница Наталья Бровина.

Ее семья живет в Якушах уже десять лет, за это время здесь не появилось ни дорог, ни уличного освещения. На все просьбы и обращения жители получают только отписки, что пока реконструкция улиц не предусмотрена, проектной документации нет, потому начать строительство дорог не могут. Без дорог нельзя пустить школьный автобус, в итоге школьникам приходится топать по грязи, в резиновых сапогах до ближайшей остановки 3 км.

– А тем, кто учится во вторую смену и возвращается домой, когда на улице уже темно, приходится еще и идти домой в кромешной темноте, наугад ступая на раскисшую после дождей дорогу, – заявляет Наталья.

В деревне живет больше 100 человек, есть пенсионеры, для которых это единственное жилье, есть семьи, где по четыре-пять детей. Жители Якушей-1, Якушей-2 и Якушей-3 с радостью примут любой строительный мусор: бой кирпича, срезку, бетонные плиты, щебень, керамзит.