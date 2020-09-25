Тюменские серебряные волонтеры выбрали на Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой»

Фото: Областной геронтологический центр

Тюменскому волонтерскому движению пришлось бороться за грант среди 3 249 участников из 85 регионов страны. Экспертная комиссия высоко оценила идею тюменцев, и теперь в рамках работы центра планируется реализация проекта «Штаб-квартира «серебряного» добровольчества. PROкачка филиалов».

Специалисты займутся обучением волонтеров основным компетенциям и soft-skills навыкам, которые помогут им в дальнейшей деятельности. Участников ждут тимлидерские онлайн-интенсивы и серия выездных воркшоп-тренингов от лучших экспертов в области добровольчества.

Волонтеры и координаторы движения в муниципальных образованиях региона получат навыки конфликтологии, тайм-менеджмента и управления проектами, разовьют креативное мышление и организаторские способности, а также смогут осуществлять эффективный контроль деятельности волонтеров своего направления на мероприятиях.

Стать волонтером и присоединиться к региональному движению «серебряных» добровольцев можно, позвонив по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51.

Проект реализуется Областным геронтологическим центром, соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем в России.