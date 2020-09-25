Три тюменских техникума вошли в сотню лучших учебных заведений по версии союза «Ворлдскиллс»

Фото: пресс-служба нацчемпионата WorldSkills Russia в Тюменской области

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» объявил Топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования страны, реализовавших мероприятия и проекты движения в 2019 году. В сотню лучших ссузов России вошли три тюменских техникума.

В Топ-100 попали Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства. Учащиеся всех трех образовательных организаций по итогам VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 имеют награды.

Все образовательные организации, вошедшие в Топ-100, получили сертификаты движения Ворлдскиллс Россия, являющиеся знаком качества. Список Топ-100 сформирован по показателям участия в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году. Критериями отбора являлись: участие студентов в чемпионатах по профессиональному мастерству, сдача демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс, другие активности союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».