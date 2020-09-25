Погода на 25 сентября в Тюмени: ночью до нуля градусов

По прогнозам метеорологов, жителям региона не стоит ожидать осадков днем, а вот ночью возможен дождь Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области сегодня, 25 сентября, синоптики прогнозируют ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 7 – 12 м/с.

По прогнозам метеорологов, жителям региона не стоит ожидать осадков днем, а вот ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью понизится до 0… +5 градусов, днем воздух прогреется до +9… +14 градусов.

Сегодня, 25 сентября, православные христиане России празднуют день памяти праведного Симеона Верхотурского. Святой родился в начале XVII века в европейской части России, в семье благочестивых дворян, но скрывал свое происхождение и вел смиренную жизнь бедняка. Он хорошо умел шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого вознаграждения.

Подвижник много странствовал, но чаще всего жил на погосте села Меркушинского недалеко от города Верхотурья (сегодня – город в Свердловской области). Его беседы были тем благодатным семенем, из которого постепенно возросли обильные плоды духа на Урале и в Сибири, где преподобный особенно почитается. Много молился святой Симеон об укреплении в вере ново-просвещенных жителей Сибири. Свою молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклонного стояния на камне в дремучей тайге.

В десяти верстах от Меркушина на берегу реки Туры подвижник имел уединенное место, где ловил рыбу, ибо это напоминало ему об учениках Христовых, дело которых он продолжал, наставляя в истинной вере местных жителей. Но и здесь он проявлял воздержание: рыбы он добывал ровно столько, сколько требовалось ему для дневного пропитания.

Праведный Симеон Верхотурский преставился в 1642 году, когда ему было лишь 35 лет. Он был погребен на Меркушинском погосте при храме Архистратига Михаила. В 1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления.