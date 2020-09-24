Тюменские медики спасли женщину, которая десять дней жила с болью в грудине

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские медики спасли жизнь жительнице Заводуковского района, которая десять дней отмечала у себя давящую боль за грудиной (а это характерный вестник инфаркта). Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, скорую она вызывала только тогда, когда у неё появилось чувство нехватки воздуха.

Женщину оперативно доставили в областную больницу № 12 и оказали ей всю необходимую помощь.

– В соответствии с маршрутизацией врачи своевременно транспортом центра медицины катастроф эвакуировали больную в профильное учреждение – тюменскую областную клиническую больницу № 1, которая специализируется на оказании помощи при проблемах с сердцем, - отметили в департаменте.

Там женщину ждали в операционной. Пациентке провели стентирование и при помощи интенсивной терапии вывели её из тяжёлого состояния. Женщину удалось спасти.

Кардиологи рекомендуют тюменцам внимательно следить за здоровьем сердца, измерять артериальное давление и проходить раз в год комплексную диагностику. При появлении характерных симптомов инфаркта немедленно обращайтесь к врачу.