В Тюмени на Стахановцев забил «фонтан» из кипятка. Фото: Денис Родин

В Восточном микрорайоне Тюмени на улице Стахановцев сегодня, 24 сентября, прорвало трубу. Фотографии с места ЧП тут же заполонили социальные сети. Правда, пока причины повреждения не известны – для этого нужно провести диагностику трубопровода.

Как сообщили в пресс-службе УСТЭК, в районе дома №1 действительно выявили повреждение теплосети. На место прибыли оперативны бригады, которые отключили участок от действующей сети, оградили его, чтобы обеспечить безопасность тюменцев, и начали устранять повреждение.

Отключение от подачи тепловой энергии коснулось одного дома. В компании пообещали устранить повреждение и восстановить трубу в течение суток.