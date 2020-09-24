«Чувствую себя хорошо»: Александр Моор привился от коронавируса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первую партию вакцины против коронавируса (COVID-19) доставили в Тюменскую область. Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор Александр Моор. По словам главы региона, на первой партии отработали систему доставки медикамента в Тюменскую область, ибо в этой задаче есть свои нюансы.

– Например, должен строго соблюдаться температурный режим, при котором хранится и транспортируется препарат. Пилотная доставка прошла успешно, начало положено, – сообщил Александр Моор.

Губернатор также рассказал, доверяет ли вакцине российского производства. По его словам, несмотря на обсуждение темы и определённое беспокойство среди пользователей интернета, в вакцину он верит.

– На последнем онлайн-эфире я ответил, что верю в отечественную вакцину и готов ее испытать на себе. Сказано – сделано, мне поставили вакцину из пилотной партии. Что могу сказать, чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю, – подчеркнул он.

Вакцину из первой партии уже поставили медикам. Александр Моор отметил, что препарат в Тюменскую область будет поступать постепенно, так как это небыстрый процесс. В первую очередь прививку поставят тем, кто подвергается наибольшему риску.