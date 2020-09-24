Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 сентября 2020 года увеличилось на 67 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 67 и составило 9 072 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки выявлено 67 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 9 072), в том числе коронавирусом заболели семеро детей.

За прошедшие сутки выздоровели 29 человек (за весь период – 7492 человека). Из общего числа болеющих на искусственной вентиляции лёгких остаются 11 человек. Под медицинским наблюдением находятся 886 человек, 2 091 человек – на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни.