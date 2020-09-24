В Тобольске пенсионер, стрелявший в дочь и зятя, отправится в тюрьму на шесть лет. Видео.

Перевёрнутый трактором автомобиль. Фото: СК РФ по Тюменской области

Шесть лет предстоит провести в исправительной колонии строгого режима 62-летнему пенсионеру, который признан виновным в покушении на убийство двух лиц. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, собранные доказательства суд признал достаточными, чтобы вынести обвинительный приговор.

Следователи выяснили, что днём 5 апреля 2020 осуждённый, вооружившись ружьём 16 калибра, приехал на тракторе в деревню Маслова Тобольского району к дому своей дочери. Возле дома он трактором перевернул автомобиль родственников, в это время из дома выбежали дочь и зять.

Мужчина шесть раз выстрелил в 36-летнюю дочь, ранив её в грудь и голову, и три раза – в зятя. К счастью, последний серьёзно не пострадал.

Чтобы установить все обстоятельства преступления, следователи провели большой объём мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Осуждённого заключили под стражу.